مستشار الرئيس يصف انخفاض إصابات كورونا بـ"الإنجاز".. ويحذر المواطنين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" يُعد إنجازًا كبيرًا، ولكن في الوقت ذاته يجب استمرار اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار الفيروس مرة أخرى، محذرًا من عدم استخدام الكمامات وعدم التباعد الاجتماعي، أو التخاذل في الاجراءات.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه يجب أن نستمر في مكافحة المرض حتى لا يعود بموجة ثانية، مؤكدًا أن بعض الدول عاد وانتشر فيها الفيروس بقوة مرة أخرى بسبب عدم استمرار مواطنين هذه الدول في الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن أزمة مرض كورونا هزت العالم كله، ولكن في الوقت ذاته أثبت الأزمة امتلاك مصر محزون قوي من الأدوية الاستراتيجية، وفي نفس الوقت لا يوجد بلد في العالم يستطيع أن يوفر كل شيء ولكن مصر بها صناعات دوائية ومصانع أدوية، استطاعت توفير مخزون قوي من الأدوية.