أجواء مستقرة على القاهرة وأمطار بحلايب.. توقعات الأرصاد لطقس العيد

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال أيام عيد الأضحى المقبل، فذكر أن هناك ارتفاعًا طفيفًا خلال الأيام المقبلة وخلال عيد الأضحى، ولكن الأجواء ستكون مستقرة، موضحًا أن ما تردد من شائعات حول وجود موجة شديدة الحرارة غير صحيح بالمرة، ناصحًا بعدم الانصياع خلف الشائعات وأخد المعلومات من مصدرها.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن هيئة الأرصاد ستصدر غدا بيانا يبين حالة الطقس خلال أيام العيد، حيث أن الارتفاع في درجات الحرارة سيحدث ولكن سيكون طفيف للغاية بمعدلات لن تتجاوز 38 درجة على القاهرة والوجه البحري، كما أن درجات الحرارة في الجنوب من الممكن أن تتعدى الـ40 درجة.

وتابع: "درجات الحرارة قد ترتفع درجتين على القاهرة والوجه البحري عن المعدل الطبيعي، وستكون 36 و37 و38 درجة خلال الأيام المقبلة وأيام العيد، وفي الجنوب 44 درجة، ولا تتجاوز 46 درجة مئوية"، مع وجود فرص للأمطار الخفيفة في حلايب وشلاتين ولكنها خفيفة وغير مؤثرة، وهو ما يتماشى مع المعدلات الطبيعية مع انخفاض معدلات الرطوبة.