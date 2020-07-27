"حماية المستهلك": يمكن تقسيط منتجات "ما يغلاش عليك"

كشف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يمكن تقسيط مشتريات المنتجات ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي تحت شعار "ما يغلاش عليك".

وقال فرج، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، والفضائية المصرية، وشاشة "ON"، مع الإعلامية دينا عبد الكريم، إنه يمكن التقسيط من خلال البنوك أو عن طريق شركات التقسيط، بفوائد مخفضة ودون مصاريف إدارية، مستطردًا: "كل هذه الإجراءات تساهم في زيادة إنتاجية المصانع".

وأضاف أن جهاز حماية المتسهلك مسؤول عن عنصر الحوكمة، والمراقبة، والتأكد من المساواة والشفافية والمساءلة حال وجود خطأ في المنظومة.

كانت الحكومة أطلقت، أمس، مبادرة لتحفيز الاستهلاك ودعم الإنتاج المحلي، من خلال طرح منتجات بأسعار مخفضة وبالاشتراك مع شركات وتجار.

وتضمن مبادرة "ما يغلاش عليك" عددا من السلع التي تباع بأسعار مخفضة تصل نسبتها 20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه على البطاقة الواحدة.