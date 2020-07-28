شيخ جاكسون و100 ريختر والاختيار من أبرز عروض القنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "بنات حارتنا" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "الفرن" الساعة 3 عصرًا، والفيلم الكوميدي "المش مهندس حسن" الساعة 5:30 مساءً، و"شيخ جاكسون" الساعة 8 مساء، وفيلم "يا تهدي يا تعدي" الساعة 10 مساءً، و"ما تيجي نرقص" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم Battleship الساعة 1:30 ظهرًا، وفيلم Barbershop 2 الساعة 4 عصرًا، وفيلم Get Him to the Greek الساعة 6 مساءً، و21 Jump Street بجزئيه الساعة 8 و10 مساءً، وGet Hard الساعة 12 منتصف الليل.

المسلسلات التلفزيونية

CBC دراما

عرض مسلسل "هي ودافنشي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "نسر الصعيد" الساعة 7 مساءً، و"جراند أوتيل" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"حواديت الشانزليزيه" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "النهاية" الساعة 11 مساءً، و"طلعت روحي" الساعة 12 منتصف الليل.

DMC دراما

عرض مسلسل "أوبرا عايدة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الأول الساعة 7 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "حلاوة الدنيا" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بـ100 وش" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "رأفت الهجان" الجزء الأول الساعة 12 منتصف الليل.

ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الأول الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بنت من شبرا" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شارع عبدالعزيز" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الاختيار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "أرض النفاق" الساعة 11 مساءً.

MBC مصر

عرض مسلسل "الكابوس" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن حلال" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مأمون وشركاه" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "مملكة إبليس" الساعة 9 مساءً.

البرامج الترفيهية

DMC

عرض برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس الساعة 11 مساءً.

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا.

MBC مصر

عرض برنامج "100 ريختر" الساعة 5 مساءً، وبرنامج "أشرف يقدمه أيمن" الساعة 5:30 مساءً، وعرض برنامج "اللعيب مع رزان ومهيب" الساعة 11 مساءً.

القاهرة والناس

عرض برنامج "عايشة شو" مع الإعلامية الإعلامية عايشة عثمان الساعة 11 مساءً.