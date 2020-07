معكم منى الشاذلي وعيال حبيبة.. دليل القنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل قدر الإمكان حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة، اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

أفلام عربية وأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "إجازة غرام" الساعة 3 مساء، وفيلم " بلطية العايمة" الساعة 5:30 مساء، وفيلم "هاللو أمريكا" الساعة 8 مساء، وفيلم "برتيتا" الساعة 10 مساء.

قناة سيما

عرض فيلم "كيدهن عظيم" الساعة 4 مساء، وفيلم "عيال حبيبة" الساعة 7.30 مساء، وفيلم "لوكاندة الفردوس" الساعة 10 مساء.

قناة MBC2

عرض فيلم "G.I. Joe: The Rise of Cobra" الساعة 4 مساء، وفيلم "G.I. Joe: Retaliation" الساعة 6 مساء، وفيلم "Assassin's Creed" الساعة 8 مساء، وفيلم "Guardians of the Galaxy 2" الساعة 10 مساء.

المسلسلات التلفزيونية

قناة نايل دراما

عرض مسلسل "زيزينيا ج1: الولي والخواجة" الساعة 5 مساء، و"يا رجال العالم اتحدوا" الساعة 6 مساء، و"ماما في القسم" الساعة 7 مساء، و"سارة" الساعة 9 مساء، و"جراند أوتيل" الساعة 11 مساء.

قناة CBC دراما

عرض مسلسل "ونوس" الساعة 5 مساء، "هي ودافنشي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بدون ذكر أسماء" الساعة 7 مساءً، و"جراند أوتيل" الساعة 8 مساءً، و"حواديت الشانزليزيه" الساعة 10 مساءً.

قناة ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الأول الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن أصول" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شارع عبدالعزيز" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لأعلى سعر" الساعة 11 مساءً.

البرامج الترفيهية

قناة CBC

عرض برنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساء.