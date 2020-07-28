"الخدمة الوطنية": إنشاء مصانع لإنتاج المفروشات والأثاثات

قال اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، إنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي قامت الشركة الوطنية للتنمية الصناعية، أحد شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبالتعاون الكامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء مجمع لصناعات الغزل والنسيج والصناعات الأخرى المكملة لها، على مساحة 430 فدان في منطقة الروبيكي.

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع المدينة الصناعية بالروبيكي، أن المجمع يتكون من 7 مصانع هي، مصنع لإنتاج الغزل الرفيع بطاقة إنتاجية 1575 طن سنويًا، بالإضافة إلى مصنعين للصباغة والطباعة اللازمين لتكامل العمليات الإنتاجية.

وتابع: "جرى إنشاء هذه المصانع بالتعاون مع أفضل الشركات الأوروبية العالمية المتخصصة في إنشاء خطوط الإنتاج وفقًا لأحدث المعايير العلمية في هذا المجال، كما يتم حاليًا في نفس الموقع إنشاء أخرى لإنتاج بعض المفروشات والملبوسات مخطط الانتهاء منهم في إبريل 2021 وذلك بالإضافة إلى مصنع لإنتاج الأثاثات الخشبية وآخر لإنتاج الأساسات المعدنية ومخطط الإنتهاء منهم في أكتوبر من هذا العام".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".