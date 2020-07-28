الخدمة الوطنية: قطاع الغزل والنسيج وصناعة الملابس يضم 13 ألف منشأة

قال اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، إن قطاع الغزل والنسيج وصناعة الملابس يواجه بعض التحديات وهو يضم أكثر من 13 ألف منشأة تعمل في تلك المجالات.

وأضاف خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع المدينة الصناعية بالروبيكي، أن من هذه التحديات ارتفاع تكلفة المادة الخام وتقادم العديد من خطوط الإنتاج والمنافسة الشديدة من المنتجات المستوردة وتراكم حجم الخسائر والديون على بعض الشركات.

وتابع: "وتجدر الإشارة أيضًا إلى الجهود الجارية حاليًا لتطوير ودعم هذه الصناعة ومنها زيادة رقعة زراعات القطن والمحافظة على السلالات المصرية ومنع محاولات تغيير أو محو الصفات الوراثية الجيدة لها، وإعادة تأهيل بعض الشركات وتأهيل المحالج ومواجهة إغراق السوق المحلي بالمنسوجات المستوردة والحد من تصدير خام القطن المصري".

وشدد، على أن الهدف من هذه الإجراءات تعميق الصناعة في هذا المجال وزيادة القيمة المضافة للقطن المصري.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".