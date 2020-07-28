ضبط شخص نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية عبر "تليجرام" في أسيوط

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أحد الحسابات المسؤولة عن إدارة قناة ومجموعة المسميتان "بالغش اتجمعنا" وmo3gza عبر تطبيق المحادثات "تليجرام"، نشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة مادة (اللغة الأجنبية الثانية) أثناء انعقاد اللجان.

وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات وإجراء التحريات السرية، عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط).

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومديرية أمن أسيوط، جرى استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على 4 هواتف محمولة "المستخدمة في ارتكاب الواقعة"، وبفحصها تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن القناة والمجموعة المشار إليهما.

كما تبيّن إدارته لقناة ومجموعتين آخرين بذات التطبيق، ووجود محادثات بينه وبين أشخاص آخرين تتضمن نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، أثناء انعقاد لجان الامتحان.

وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بنشر أسئلة وأجوبة الثانوية العامة بغرض مساعدة الطلاب على الغش أثناء تأدية الامتحانات والاستفادة منهم ماديا. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.