السيسي لـ وزير النقل: مفيش عربة قطار قديمة تتحط على السكك بعد التطوير

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ المشروعات في قطاع النقل بلغ تريليون و100 مليار جنيه، موضحًا أنَّه عندما تصل الـ1300 عربة قطارات الجديدة التي تعاقدت عليها الدولة سيظهر هذا التطوير بوضوح أمام المواطنين.

ووجه السيسي، خلال افتتاحه المدينة الصناعية بالروبيكي، حديثه للمهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، قائلًا: "لن نسمح أن عربية قديمة تتحط على السكك بعد ما الجديدة تيجي، بعد إذنكم".

واختتم رئيس الجمهورية، كلمته قائلًا:"ربنا يوفقكم، كل سنة وأنتم طيبين، أسعدني كثيرًا هذا المشروع، وشرفنا كثيرًا".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".