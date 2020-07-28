"الأرصاد" تكشف طقس العيد: حرارة ورطوبة وأمطار رعدية على بعض المناطق

نشرت هيئة الأرصاد الجوية بيان بحالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الفترة من الأربعاء 29 يوليو الحالي إلى الإثنين 3 أغسطس المقبل، إذ من المنتظر أن تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية ليسود طقس حار رطب شمالًا، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

وأضاف الخبراء، أنه يستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة بنسبة 40 إلى 50% تقريبًا، تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متفرقة، وتؤدي لاضطراب الملاحة الحبرية على خليج السويس.

طقس القاهرة الكبرى

وعن القاهرة الكبرى، يتوقع الخبراء أن تشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية ليسود طقس حار رطب نهارًا معتدل ليلًا.

متوسط درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة: درجة الحرارة العظمى 36-37، والصغرى 25-26.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35-36، والصغرى 24-25.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30-32، والصغرى 23-24.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40-42، والصغرى 29-30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40-41، والصغرى 27-28.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45-46، والصغرى 31-32.