تفاصيل خدمة "صيدليتي" للصحفيين وأسرهم

أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، بدء تفعيل خدمة استخراج كارنيهات "صيدليتي"، بداية من غدا، على أن يتم استئنافها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل خدمة صيدلتي من نقابة الصحفيين، في السطور التالية الآتية..

مميزات كارنية صيدلتي من نقابة الصحفيين

كارنية صيدلتي يحمل بيانات العضو، ورقمًا كوديًا، يحق للصحفي وبعض أفراد أسرته، وهم "الأم، الأب، الزوج، الأبناء، أشقاء الصحفي"، ويمكنهم الحصول على خصم على مشتريات العلاج بـ 1500صيدلية في جميع أنحاء مصر.

تتراوح نسبة الخصم ما بين 10% على الأدوية الأجنبية، و20% على الدواء المحلي، ويشمل الخصم مستلزمات التجميل.

تكلفة إصدار كارنيه صيدلتي

يتحمل العضو رسوم استخراج الكارنيه وهو مبلغ رمزي حوالي 20 جنيهًا، ويصبح مستفيدًا من الخدمة من اللحظة الأولى لتسلمه.

والخدمة متاحة لأعضاء نقابة الصحفيين، دون اشتراط اشتراكهم في مشروع العلاج من عدمه.

الخدمة تشمل معظم المحافظات، ومتاح إضافة صيدليات جديدة، حال رشح زملاء ما يرونه مناسبًا في نطاقاتهم الجغرافية.