بـ100 وش وكدا رضا وأشرف يقدمه أيمن.. أبرز عروض القنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "العفاريت" الساعة 1 ظهرًا، و"الكيت كات" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "أبو العريف" الساعة 5:30 مساءً، و"جيران السعد" الساعة 8 مساءً، و"جواب اعتقال" الساعة 10 مساءً، والفيلم الكوميدي "كده رضا" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم Get Him to the Greek الساعة 1:30 ظهرًا، وفيلم Hugo الساعة 3:30 عصرًا، وThe Mysterious Island الساعة 6 مساءً، وThe BFG الساعة 8 مساءً، وFantastic Beasts and Where to Find Them الساعة 10 مساءً، وDark Shadows الساعة 12:30 منتصف الليل.

المسلسلات التلفزيونية

MBC مصر

عرض مسلسل "الكابوس" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن حلال" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مأمون وشركاه" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "مملكة إبليس" الساعة 9 مساءً.

ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الأول الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بنت من شبرا" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شارع عبدالعزيز" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الاختيار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "أرض النفاق" الساعة 11 مساءً.

DMC دراما

عرض مسلسل "النوة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الأول الساعة 7 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "حلاوة الدنيا" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بـ100 وش" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "رأفت الهجان" الجزء الأول الساعة 12 منتصف الليل.

CBC دراما

عرض مسلسل "هي ودافنشي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "نسر الصعيد" الساعة 7 مساءً، و"جراند أوتيل" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"حواديت الشانزليزيه" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "النهاية" الساعة 11 مساءً، و"طلعت روحي" الساعة 12 منتصف الليل.

البرامج الترفيهية

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا، وبرنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساءً.

MBC مصر

عرض برنامج "100 ريختر" الساعة 5 مساءً، وبرنامج "أشرف يقدمه أيمن" الساعة 5:30 مساءً.