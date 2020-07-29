بـ100 وش وكدا رضا وأشرف يقدمه أيمن.. أبرز عروض القنوات الفضائية اليوم
كتب:
امنية سعيد
11:00 ص | الأربعاء 29 يوليو 2020
مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:
أفلام عربية وأجنبية
روتانا سينما
عرض فيلم "العفاريت" الساعة 1 ظهرًا، و"الكيت كات" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "أبو العريف" الساعة 5:30 مساءً، و"جيران السعد" الساعة 8 مساءً، و"جواب اعتقال" الساعة 10 مساءً، والفيلم الكوميدي "كده رضا" الساعة 12 منتصف الليل.
MBC2
عرض فيلم Get Him to the Greek الساعة 1:30 ظهرًا، وفيلم Hugo الساعة 3:30 عصرًا، وThe Mysterious Island الساعة 6 مساءً، وThe BFG الساعة 8 مساءً، وFantastic Beasts and Where to Find Them الساعة 10 مساءً، وDark Shadows الساعة 12:30 منتصف الليل.
المسلسلات التلفزيونية
MBC مصر
عرض مسلسل "الكابوس" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ابن حلال" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مأمون وشركاه" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "مملكة إبليس" الساعة 9 مساءً.
ON دراما
عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الأول الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بنت من شبرا" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "شارع عبدالعزيز" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الاختيار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "أرض النفاق" الساعة 11 مساءً.
DMC دراما
عرض مسلسل "النوة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الأول الساعة 7 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "حلاوة الدنيا" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بـ100 وش" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "رأفت الهجان" الجزء الأول الساعة 12 منتصف الليل.
CBC دراما
عرض مسلسل "هي ودافنشي" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "نسر الصعيد" الساعة 7 مساءً، و"جراند أوتيل" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"حواديت الشانزليزيه" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "النهاية" الساعة 11 مساءً، و"طلعت روحي" الساعة 12 منتصف الليل.
البرامج الترفيهية
CBC
عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا، وبرنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 9 مساءً.
MBC مصر
عرض برنامج "100 ريختر" الساعة 5 مساءً، وبرنامج "أشرف يقدمه أيمن" الساعة 5:30 مساءً.