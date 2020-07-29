700 سائح زاروا محمية أبو جالوم في 5 أيام

قال الدكتور محمد قطب، رئيس قطاع محميات جنوب سيناء، إن محمية أبوجالوم التابعة لمدينة دهب، توافد عليها أكبر عدد من الزوار منذ قرار فتح المحميات الأحد الماضي، بما يعادل 700 سائح أغلبهم مصريين.

وأرجح رئيس قطاع محميات جنوب سيناء، زيادة عدد السائحين لما تتمتع به "أبوجالوم" من مناظر خلابة وشعاب مرجانية، إلى جانب انخفاض سعر إقامة الفرد في فنادق ومخيمات دهب عن مدينة شرم الشيخ.

وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع كل الجهات لتحديد عدد الزوار خلال إجازة عيد الأضحى بالمحميات، لمنع التكدس والمحافظة على التباعد الاجتماعي، حفاظًا على صحة وسلامة الزائرين، بحد أقصى لا يتجاوز 600 زائر يوميًا بمحمية رأس محمد وأبوجالوم، لكون الطاقة الاستيعابية لهما تصل إلى 1200 زائر فقط، وبهدف المحافظة على المظاهر الطبيعية التي تتمتع بها المحميات.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أصدرت قرارًا الأحد الماضي بفتح المحميات أمام السياح بعد توقف دام 4 شهور.