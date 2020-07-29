 جهود أمن المنافذ فى مواجهة جرائم التهريب خلال 24 ساعة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:

ضبط (2) قضية تهريب " بضائع أجنبية الصنع – مستحضرات تجميل" بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من (160 ألف جنيه).

فى مجال الأمن العام:

ضبط عدد (16) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط عدد (723) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام:

تنفيذ عدد (112) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات" :

ضبط (5) قضايا"هجرة غير شرعية – تزوير إقامة" .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.