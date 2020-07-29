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"أطباء بني سويف" تنعى طبيب أطفال توفي بكورونا: لم يتأخر يوما عن مريض

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عمرو رجب
11:40 ص | الأربعاء 29 يوليو 2020
الراحل الدكتور عمر سليمان

الراحل الدكتور عمر سليمان

لفظ طبيب أطفال أنفاسه الأخيرة في محافظة بني سويف، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد صراع مع الفيروس استمر أكثر من أسبوع.

وكان مستشفى بني سويف الجامعي، استقبل عمر سليمان طبيب أطفال، مصابا بفيروس كورونا المستجد عقب ظهور الأعراض عليه، وخضع للعلاج إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة مساء الثلاثاء.

وقال الدكتور مصطفى هارون، نقيب الأطباء في بني سويف، "إن النقابة تنعى الفقيد وتحتسبه عند الله شهيدا، وإن جموع الأطباء يتقدمون بخالص العزاء لأسرة الطبيب"، مؤكدا فقدانهم طبيب ماهر، طيب القلب حنون مع الجميع لم يتأخر يوما تجاه أي مريض.

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