فتاة تتنازل عن اتهامها لشاب باغتصابها: تزوجها وأنجب منها طفلين

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ببراءة متهم بهتك عرض فتاة، بعد أن تزوجها وأصبح لديه منها طفلين.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار رضا عيد والمستشار محمود خليل، وأمانة سر أشرف حسن.

وكانت المجني عليها اتهمت المتهم بهتك عرضها بغير قوة أو تهديد بعد إيهامه لها بالزواج، وذلك بأن عاشرها معاشرة الأزواج حال كونها أقل من 18 عاما على النحو المبين بالأوراق.

وقالت المجني عليها في التحقيقات، إنها تعرفت على المتهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إذ تبادلا أرقام الهواتف ونشأت بينهما علاقة عاطفية، قام على إثرها المتهم بلقاءها ومواعدتها أكثر من مرة ثم بمواقعتها جنسيا مرتين، وكان ذلك بإرادتها بعد أن وعدها بالزواج ولم ينفذ وعده لها، وذلك حال كونها أقل من 18 سنة.

وأضافت أنها أكتشفت على إثر ذلك، أنها حاملا منه وفي شهرها الثالث بعد عمل اختبار حمل ثبت إيجابيته.

وأمام المحكمة حضرت المجني عليها ووالدها، حيث تنازلت عن القضية أمام المحكمة، وأقرت بأن المتهم كان متزوجا عرفيا منها حال ارتكابه الواقعة. وأقرت أمام المحكمة بأن المتهم تزوجها رسميا فور بلوغها سن 18 عاما، وقدمت وثيقة زواج المتهم منها وشهادة ميلاد لطفليها من المتهم، وطلبت من المحكمة الحكم بتبرئته حرصا على طفليها.

وتنازل والد المجني عليها عن القضية أمام المحكمة، وناشد هيئة المستشارين بتبرئة المتهم حرصا على عدم انهيار الأسرة ومصلحة الصغيرين بعد أن تزوج من نجلته وأصبحت لديه منه طفلين.

ومن ناحيتها طالبت المحكمة أولياء الأمور بأهمية اضطلاعهم بدورهم في مراقبة سلوكيات أبنائهم وبناتهن أمام شبكات التواصل الاجتماعي، حماية لهم من الانحراف وحرصا على مستقبلهم من الضياع.