"المصايف" محذرة المواطنين: الشواطئ مغلقة بالعيد ولا يوجد خدمة إنقاذ

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الإسكندرية كانت تستقبل من 3.5 إلى 4 ملايين مصطاف كل صيف، ولكن هذا العام، هناك قرارات ملزمة بإغلاق الشواطئ، حرصا على الصحة العامة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "رشاد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن 61 شاطئ عام مغلقين على امتداد 65 كم أمام المصطافين، لكن الشواطئ الخاصة بالمنشآت السياحية والفنادق، مفتوحة نتيجة لاجتيازها الاشتراطات التي وضعتها وزارة السياحة، مناشدا كل المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات.

وأوضح أن التعليمات، تهدف لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، كما أنه عندما يكون الشاطئ مغلق لا يكون هناك أي خدمات بما فيها الإنقاذ، لافتا إلى أن كل الحوادث التي وقعت الفترة الماضية، كانت نتيجة لخرق تلك القرارات واندفاع بعض الأشخاص للشواطئ في ساعات مبكرة ما يعرضهم للخطر.