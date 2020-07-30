لأول مرة.. حفل جوائز إيمي يقام افتراضيا من منازل المرشحين: سنأتي إليك

بعد وقت قصير من الإعلان عن ترشيحات جوائز "إيمي" لأفضل الإنتاجات التلفزيونية، قالت إدارة الحدث الفني في رسالة إلى الفنانين المرشحين للجوائز لإبلاغهم بأن حفل هذا العام سيكون افتراضيًا.. أون لاين.. يوم 20 سبتمبر.

وطلبت إدارة المهرجان من المرشحين الاستعداد للمشاركة من المنزل، أو في أي مكان يريدون.

تقول الرسالة: "لن نطلب منك الحضور إلى المسرح في وسط مدينة لوس أنجلوس في 20 سبتمبر، هذا العام، ستظل أكبر ليلة في صناعة التلفزيون. لكننا سنأتي إليك!"

وضمن الرسالة أيضا: "نحن نجمع فريقًا عالي المستوى من الفنيين والمنتجين والكتاب للعمل بشكل وثيق مع مقدم الحفل جيمي كيميل ومعك ومع فريقك، للتأكد من أنه يمكننا التصوير معك أو مع أي شخص آخر تختار أن تكون معه.. سواء في منزلك، أو أي مكان آخر تختاره.. سنجعلك تبدو رائعًا، نحن نستكشف أحدث التقنيات للسماح باستخدام الكاميرات والإضاءة الجيدة ونتطلع إلى العمل معك لإنتاج لحظاتك الفريدة على الشاشة".

وضمن الرسالة أيضا: "لا يمكننا تجاهل الظروف، وبصرف النظر عن عدم القدرة على الاجتماع في مكان واحد، فإننا نعترف أيضًا بأن عالمنا يمر بلحظة صعبة من نواح عديدة. سننتج حدثًا مليئًا بالدفء والإنسانية، والذي يحتفي بقوة التلفزيون في التقريب بيننا ومساعدتنا في تشكيل عالمنا. أنت جزء أساسي من تلك القصة".

ولا يزال منتجو التلفاز يدرسون التفاصيل، بما في ذلك العناصر التي سيتم بثها، أو إذا كان سيتم إبلاغ الفائزين مسبقًا، وذلك مع استمرار شبكة ABC وأكاديمية التلفزيون في صياغة خطط البث التلفزيوني Emmys.

كما اتخذ المنتجون خطوة استباقية للتواصل مع بعض المرشحين الآن لإبلاغهم بعزمهم على تقديم عرض حي احتفالي وآمن.