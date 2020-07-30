الأرصاد تنصح المسافرين بعدم القيادة قبل الـ7 صباحا في العيد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس العيد سيكون مشابها للأيام الماضية، مع ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وأضاف "شاهين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الظواهر الجوية التي ستصاحب أيام العيد تتمثل في الشبورة المائية من 3 فجرا حتى 7 صباحا، ناصحا سائقي السيارات بالقيادة بهدوء على الطرق الزراعية أو القريبة من المسطحات المائية لحين تحسن الشبورة.

وأشار إلى أنه لا مفاجآت في الطقس خلال العيد، إذ أن الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، كما أن الملاحة البحرية معتدلة على البحرين الأحمر والمتوسط، وينحصر نشاط الرياح على منطقة خليج السويس، مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على جنوب البلاد مثل أبو سمبل وحلايب وشلاتين وقد تمتد لأسوان.