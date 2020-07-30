أمن الفيوم يكشف تفاصيل مقتل مسنة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الشواشنة بمديرية أمن الفيوم من (موظف - مقيم بناحية الصبيحى بدائرة المركز).. بعثوره على جثة عمته (ربة منزل- مقيمة بذات الناحية) بمنزلها وبها جروح متفرقة بالجسم وسرقة القرط الذهبى وخلخال فضة الخاصين بها.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالفيوم إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاملَين "لأحدها معلومات جنائية" مقيمان بذات الناحية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وضبط أحدهما بدائرة المركز وبحوزته مبلغ مالى والثانى بمنطقة فيصل بالجيزة.. وبحوزته (مبلغ مالى- الخلخال الخاص بالمجنى عليها).

بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقررا بسابقة مشاهدتهما للمجنى عليها حال تحليها بالقرط والخلخال وإعتقادهما بإحتفاظها بمبالغ مالية، فعقدا العزم على قتلها وسرقتها، وتم بإرشادهما ضبط القرط الذهبى لدى محل مصوغات ذهبية بمنطقة فيصل بالجيزة عقب بيعه لعامل بالمحل، وقررا أن المبلغ المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيعه وإنفاقهما باقى المبلغ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية