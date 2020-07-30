رئيس التحرير

محمود مسلم

أمن المنافذ يضبط بضائع مهربة وينفذ 125 حكما قضائيا

كتب:

الوطن
11:53 ص | الخميس 30 يوليو 2020
حملة امنية

حملة امنية

تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، من ضبط قضيتي تهريب "بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار موتوسيكلات"، وبلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي نحو 130 ألف جنيه.

وفي مجال الأمن العام ضبطت 21 قضية أبرزها مزاولة مهنة دون تصريح، وانتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات مسطح مائي، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط عدد 853 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، ضبط 3 قضايا من بين المضبوطات 2440 قرصا مخدرا، وفي مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ عدد 125 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

مرصد الإفتاء يشيد بجهود وزارة الداخلية في التصدي لحملات الشائعات

"عبد العظيم" للمرور.. تفاصيل حركة تنقلات وزارة الداخلية بالقليوبية

أجهزة وزارة الداخلية تنجح فى إحباط جلب أجهزة بث فضائى

وزارة الداخلية تعلن إطلاق المرحلة الثالثة عشر من مبادرة "كلنا واحد"

خلصها من البيت.. تعرف على خدمات موقع وزارة الداخلية الإلكترونية

رئيس "دفاع النواب": 59 مليار جنيه موازنة وزارة الداخلية وقطاعاتها

فيديو.. الوزراء: وزارة الداخلية قررت البدء في عودة خدمات السجل المدني

عاجل..مدبولي: وزارة الداخلية تتحكم وتنظم شوارع الكورنيش بشم النسيم