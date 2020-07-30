أمن المنافذ يضبط بضائع مهربة وينفذ 125 حكما قضائيا

تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، من ضبط قضيتي تهريب "بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار موتوسيكلات"، وبلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي نحو 130 ألف جنيه.

وفي مجال الأمن العام ضبطت 21 قضية أبرزها مزاولة مهنة دون تصريح، وانتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات مسطح مائي، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط عدد 853 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، ضبط 3 قضايا من بين المضبوطات 2440 قرصا مخدرا، وفي مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ عدد 125 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية.