رئيس التحرير

محمود مسلم

فيديو.. هاني يونس ينشر فيديو من العلمين: "البحر على مدد الشوف"

كتب:

محمد عزالدين
02:47 م | الخميس 30 يوليو 2020
العلمين الجديدة

العلمين الجديدة

عرض هاني يونس المستشار الإعلامي رئيس مجلس الوزراء عدة فيديوهات من مدينة العلمين الجديدة، خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار للمدينة.

وعلق يونس: "إمبارح كان شغل طويل بدأناه من مجلس الوزراء، وبعدين مجلس المحافظين، و4 أو 5 أو 6 اجتماعات كمان ده غير مؤتمر صحفي طويل، دخلنا بيوتنا اتسحرنا ونمنا علطول".

وتابع: "النهاردة يوم أطول، في العلمين الجديدة، رئيس الورزاء ووزير الإسكان في جولة، اتفرجوا وشوفوا دي منطقة الداون تاون في المدينة والبحر على مدد الشوف".

اقرأ المزيد:

مدبولي من العلمين الجديدة: نسعى لتكون مقصدا للسياحة المحلية والعالمية

أبوالغيط: شراء "العربية للعلوم" أراض في العلمين الجديدة إنجار عظيم

فرج عامر: الإنجازات الكبرى داخل "العلمين الجديدة" تؤهلها لتكون محافظة

صور.. العناني يتفقد مسلة الملك رمسيس الثاني بعد نقلها إلى العلمين الجديدة

عبدالغني: أرض العلمين الجديدة مكنش ينفع يمشي عليها بني آدمين

رئيس العلمين الجديدة: نستهدف بناء ثاني أطول برج على ساحل المتوسط