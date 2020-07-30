فيديو.. هاني يونس ينشر فيديو من العلمين: "البحر على مدد الشوف"

عرض هاني يونس المستشار الإعلامي رئيس مجلس الوزراء عدة فيديوهات من مدينة العلمين الجديدة، خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار للمدينة.

وعلق يونس: "إمبارح كان شغل طويل بدأناه من مجلس الوزراء، وبعدين مجلس المحافظين، و4 أو 5 أو 6 اجتماعات كمان ده غير مؤتمر صحفي طويل، دخلنا بيوتنا اتسحرنا ونمنا علطول".

وتابع: "النهاردة يوم أطول، في العلمين الجديدة، رئيس الورزاء ووزير الإسكان في جولة، اتفرجوا وشوفوا دي منطقة الداون تاون في المدينة والبحر على مدد الشوف".