رئيس التحرير

محمود مسلم

هاني يونس من أعلى الأبراج الشاطئية بالعلمين: شوفوا الجمال والتخطيط

كتب:

محمد عزالدين
01:21 م | الخميس 30 يوليو 2020
أبراج العلمين

أبراج العلمين

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي رئيس مجلس الوزراء فيديو من أمام المسلة بمدينة العلمين الجديدة، خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار للمدينة.

وعلق يونس: "المسلة دي مش أمام مسلة ميدان التحرير، دي مسلة العلمين الجديدة، أيوة عندنا مسلة شامخة في ميدان التحرير وعندنا مسلة تانية بالعلمين الجديدة في أهم منطقة بالعلمين، اتفرج حضرتك وشوف العظمة".

كما نشر "يونس" فيديو من أعلى أحد الأبراج الشاطئية، معلقا: "مدينة السحر والجمال زي ما سموها، إحنا في الدور الـ 32 دلوقتي، والكورنيش تحت، والشوارع اترصفت، وفيه بوغاز هتنزل الماية تحت الكباري من البحر عشان تنزل للبحيرات، شوفوا الجمال والتخطيط".  

اقرأ المزيد:

مدبولي من العلمين الجديدة: نسعى لتكون مقصدا للسياحة المحلية والعالمية

أبوالغيط: شراء "العربية للعلوم" أراض في العلمين الجديدة إنجار عظيم

فرج عامر: الإنجازات الكبرى داخل "العلمين الجديدة" تؤهلها لتكون محافظة

صور.. العناني يتفقد مسلة الملك رمسيس الثاني بعد نقلها إلى العلمين الجديدة

عبدالغني: أرض العلمين الجديدة مكنش ينفع يمشي عليها بني آدمين

رئيس العلمين الجديدة: نستهدف بناء ثاني أطول برج على ساحل المتوسط