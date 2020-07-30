هاني يونس من أعلى الأبراج الشاطئية بالعلمين: شوفوا الجمال والتخطيط

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي رئيس مجلس الوزراء فيديو من أمام المسلة بمدينة العلمين الجديدة، خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار للمدينة.

وعلق يونس: "المسلة دي مش أمام مسلة ميدان التحرير، دي مسلة العلمين الجديدة، أيوة عندنا مسلة شامخة في ميدان التحرير وعندنا مسلة تانية بالعلمين الجديدة في أهم منطقة بالعلمين، اتفرج حضرتك وشوف العظمة".

كما نشر "يونس" فيديو من أعلى أحد الأبراج الشاطئية، معلقا: "مدينة السحر والجمال زي ما سموها، إحنا في الدور الـ 32 دلوقتي، والكورنيش تحت، والشوارع اترصفت، وفيه بوغاز هتنزل الماية تحت الكباري من البحر عشان تنزل للبحيرات، شوفوا الجمال والتخطيط".