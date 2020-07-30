رئيس التحرير

محمود مسلم

"مصر للطيران" تستقبل 2500 مسافر على متن 31 رحلة اليوم

كتب:

أيمن حمزة
03:16 م | الخميس 30 يوليو 2020
مصر للطيران تعلن : إستقبال 2500 مسافر من جنسيات مختلفه على متن 31 رحلة

مصر للطيران تعلن : إستقبال 2500 مسافر من جنسيات مختلفه على متن 31 رحلة

أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" جداول تشغيل رحلاتها خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكرت الشركة، في بيان عنها، أنّ رحلاتها المقررة اليوم الخميس، 31 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى أثينا، باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو،  أديس أبابا، الخرطوم، الشارقة، بيروت، البحرين، نيويورك، وجوانزو.

كما تتضمن جداول التشغيل رحلتين جويتين إلى دبي وأبوظبي، ورحلة داخلية للغردقة، الأقصر، أسوان، ورحلتين إلى شرم الشيخ، ورحلات الشحن الجوي ورحلات استثنائية بمعدل رحلة واحدة إلى أبها، لاجوس، الرياض، بغداد، الدمام، المدينة المنورة، ورحلتين إلى جدة والكويت.

وأضافت الشركة، في البيان، أنّ الرحلات تنقل نحو 2500 مسافر من جنسيات مختلفة.

اقرأ المزيد:

مصر للطيران تستقبل 5620 مسافرا على متن 55 رحلة اليوم

مصر للطيران تتسلم الطائرة الثامنة والأخيرة من طراز الإيرباص A320 neo

"مصر للطيران": استقبال 3000 مسافر بـ 25 رحلة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

مصر للطيران: تشغيل 15 رحلة أسبوعيا إلى الكويت اعتبارا من أول أغسطس 

"مصر للطيران": تشغيل 15 رحلة أسبوعيا للكويت السبت المقبل

اليوم.. مصر للطيران تسير 32 رحلة جوية

مصر للطيران تسير 32 رحلة لنقل 2500 مسافر اليوم

اليوم.. مصر للطيران تسير 26 رحلة جوية

مصر للطيران تسير 22 رحلة اليوم

"مصر للطيران" تسير 35 رحلة لنقل 2500 مسافر خلال الـ 24 ساعة المقبلة