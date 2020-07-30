"مصر للطيران" تستقبل 2500 مسافر على متن 31 رحلة اليوم

أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" جداول تشغيل رحلاتها خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكرت الشركة، في بيان عنها، أنّ رحلاتها المقررة اليوم الخميس، 31 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى أثينا، باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، أديس أبابا، الخرطوم، الشارقة، بيروت، البحرين، نيويورك، وجوانزو.

كما تتضمن جداول التشغيل رحلتين جويتين إلى دبي وأبوظبي، ورحلة داخلية للغردقة، الأقصر، أسوان، ورحلتين إلى شرم الشيخ، ورحلات الشحن الجوي ورحلات استثنائية بمعدل رحلة واحدة إلى أبها، لاجوس، الرياض، بغداد، الدمام، المدينة المنورة، ورحلتين إلى جدة والكويت.

وأضافت الشركة، في البيان، أنّ الرحلات تنقل نحو 2500 مسافر من جنسيات مختلفة.