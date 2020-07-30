"صحة الغربية" ترفع حالة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، عن رفع حالة الطوارئ والتأهب والاستعداد القصوى على مستوى المستشفيات العامة تزامنا مع حلول إجازة عيد الأضحى المبارك على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

صرح بذلك الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات مكثفة لاستقبال العيد وذلك من خلال الإدارات والمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة.

كما وجه "حميدة" بأهمية التنسيق مع مديريه الطب البيطري والتموين لمتابعه بالمجازر مشيرا أن تلك الإجراءات تهدف إلي استقرار وتأمين أرواح المواطنين. وأشار وكيل وزارة الصحة إلي توفير كافه الأدوات والمستلزمات الطبية بالمستشفيات والوحدات وتفعيل كافه أشكال الرقابة وتكثيف المرور الدوري في فتره النوبچية والسهر وتوفير عدد كافي من الأطقم الطبية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أهمية الرقابة على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الانضباط والالتزام بكافه التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع حرصا على صحة وحياة المواطنين.

كما وجه وكيل وزارة الصحة في تعليماته إلي إدارة المتوطنة بالرش الدائم خلال أيام العيد لمكافحة البعوض.

كما تم التنسيق مع مرفق الإسعاف برفع درجه الاستعداد القصوى لاستقبال أي حالات طارئة والتعامل معها.

وأشار إلى التعاون الكامل مع الطواقم والأصول الطبية على مدار 24 ساعة، والتواصل الدائم بغرف الأزمات خلال الفترة المقبلة.