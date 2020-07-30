ذبح 12 ألف رأس ماشية استعدادا للعيد بالقليوبية

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، عدد من المجازر بمدن قها وقليوب والقناطر الخيرية لمتابعة استعداد المجزر لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الأضحى وذلك بحضور مجدي نجاح رئيس مدينة قليوب واللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية والمهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها والدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري.

واطمأن المحافظ خلال جولته على اتخاذ الإجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف على الذبائح وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة، كما تحدث مع عدد من الجزارين عن أسعار اللحوم الحية وبعد الذبح مطالبًا بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وباطنيًا.

كما تفقد المحافظ أقسام المجزر المختلفة ووجه بضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسل العنابر بالمطهرات مشددًا على حسن معاملة المواطنين.

وشدد الهجان على ضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشئون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة، مؤكدا على توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام العيد وتوافر كافة الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وفى سياق متصل أشارت الدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري أن مجزر قها تبلغ مساحته 650 متر وقد تم تطويره ورفع كفاءته من الخطة الاستثمارية، وبالنسبة لمجزر قليوب تبلغ مساحته 2200 متر ومجزر القناطر الخيرية تبلغ مساحته 2800م وجمعيهم تم تطويره ورفع كفاءته من الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأضافت أن عدد رؤوس الماشية التي تم ذبحها بمجازر القليوبية خلال الأسبوعين الماضيين بلغت حوالي 12 ألف رأس كما تم تحرير 60 محضر وضبط 12 طن لحوم غير صالحة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.