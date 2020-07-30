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أزهري: عرفة هو اليوم المشهود بسورة البروج.. والله أتم فيه الدين

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شريف سليمان
06:41 م | الخميس 30 يوليو 2020
يوم عرفة

يوم عرفة

قال الشيخ معاذ شلبي عضو مجلس الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن يوم عرفة هو اليوم المشهود من الله سبحانه وتعالى وملائكته، الذي أقسم به الله في سورة البروج.

وأضاف "شلبي"، خلال حديثها عبر شاشة "MBC مصر"، أن يوم عرفة محل تنزل البركات وهو ما يفسر العلاقة الإيمانية بين المؤمن والله عز وجل ومناسك الحج في هذا اليوم العظيم.

وتابع، أن هذا اليوم شهد وضع النبي محمد عليه الصلاة والسلام دستورًا أخيرًا للأمة، كان بمثابة اللمسات الأخيرة على صرح الإسلام العظيم، ووجه النبي الصحابة وكلم الأمة من خلال الصحابة وأرسل دعائم التعايش السلمي والعلاقات الاجتماعية الراقية ومعاملة المرأة معاملة كريمة.

وأردف، أن الله أكمل الدين في هذا اليوم وأتم النعمة على المسلمين، حيث تمَ الدين بتمام ركن الحج لله سبحانه وتعالى، وغفر الله سبحانه لعباده المؤمنين في أول حج بالإسلام وانتهاء عبادة الأوثان عند العرب.

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