نجوى إبراهيم: السوشيال ميديا شفطت الحب والمشاعر ولغت مشاعر جميلة

قالت الإعلامية نجوى إبراهيم، إن التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم، وانتشار السوشيال ميديا جعلت أفراد الأسرة تعيش فى جزر نظراً لكثرة مواقع التواصل الاجتماعى التي بات الجميع منشغل بها عمن هو بجواره، وتابعت: "السوشيال جعلت القريب منك غريب.. البيت بقى مليان غرباء".

وأضافت "نجوى إبراهيم"، خلال مشاركتها فى تقديم حلقة ليلة العيد من برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مواقع التواصل الاجتماعى جعلت الأسرة تتباعد ولا تتقارب.

وواصلت: "أنا بسمى الوتساب بالواد ساب، لأن فعلاً الابن أو البنت تركت الأسرة وهى متواجدة معها تحت سقف واحد، وده بيأكد أنها شفطت الحب والمشاعر لغت حاجات كتير فى حياتنا الأحضان والقبلات".

وعن طقوسها خلال عيد الأضحى المبارك، قالت نجوى إبراهيم، إنها تحتفل به فى بيتها مع أبنائها وأحفادها.