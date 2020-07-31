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فيديو.. هروب مصلين بعد سماعهم صوت سيارة الشرطة: "مباحث.. مباحث"

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محمد عزالدين
01:56 م | الجمعة 31 يوليو 2020
المصلين

المصلين

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يوضح هروب عدد من المصلين أثناء سماعهم صوت سيارة شرطة، وذلك لمخالفتهم التعليمات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وإقامة صلاة العيد في الشارع.

وأظهر الفيديو قيام العشرات من المواطنين بافتراش الشارع، وإقامة صلاة عيد الأضحى صباح اليوم الجمعة، وذلك دون مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي، تجنباً لانتشار فيروس كورونا، وصرخ أحد الأطفال، والذي يصور الفيديو قائلا: "مباحث.. مباحث".

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