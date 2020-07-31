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فيديو.. رفع عجل فوق سطح منزل بواسطة "ونش": "يلا يا حمدي بدل ما يقع"

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محمد عزالدين
04:18 م | الجمعة 31 يوليو 2020
رفع العجل بواسطة ونش

رفع العجل بواسطة ونش

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رفع أضحية العيد فوق أحد المنازل بواسطة "ونش"، وعلق أحد الحاضرين على تلك الواقعة، قائلا: "خلص يا حمدي بدل ما يقع".

وأظهر الفيديو تجمع العشرات لمشاهدة الواقعة الطريفة، وتباينت ردود فعل المواطنين على الواقعة حيث علق أحدهم: "أنتو فرحانين أنكم بترعبوها قبل ماتدبح؟ دة من السنة في الدبح إنك متخليهاش تشوف السكينة من الرحمة إنك مترعبهاش لأنها بتحس زينا"، بينما قال آخر: "فكرة حلوة والله الصراحة فعلا، ما حدش عملها قبل كده، ألف مبروك".

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