فيديو.. رفع عجل فوق سطح منزل بواسطة "ونش": "يلا يا حمدي بدل ما يقع"

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رفع أضحية العيد فوق أحد المنازل بواسطة "ونش"، وعلق أحد الحاضرين على تلك الواقعة، قائلا: "خلص يا حمدي بدل ما يقع".

وأظهر الفيديو تجمع العشرات لمشاهدة الواقعة الطريفة، وتباينت ردود فعل المواطنين على الواقعة حيث علق أحدهم: "أنتو فرحانين أنكم بترعبوها قبل ماتدبح؟ دة من السنة في الدبح إنك متخليهاش تشوف السكينة من الرحمة إنك مترعبهاش لأنها بتحس زينا"، بينما قال آخر: "فكرة حلوة والله الصراحة فعلا، ما حدش عملها قبل كده، ألف مبروك".