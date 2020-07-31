بالزينة والحلوى.. احتفال الأطقم الطبية بـ"الباجور" بعيد الأضحى

نظمت الأطقم الطبية في مستشفى الباجور للعزل الصحي التابعة لمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، حفلا داخل المستشفى احتفالا بعيد الأضحى وسط تجمع عدد من الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى.

وشمل الاحتفال التقاط الأطباء والتمريض الصور التذكارية الجماعية، وتوزيع حلوى العيد على العاملين بالمستشفى، وإطلاق ألعاب الزينة للاحتفال بالعيد، مما آثار حالة من الفرح والسرور بين الأطقم الطبية اللذين يحتفلون بعيدا عن أسرهم.

الجدير بالذكر، أن الفوج الحالي للأطقم الطبية تولى العمل داخل المستشفى مطلع الأسبوع الماضي ومتبقي لهم أسبوع آخر داخل مستشفى العزل بالباجور، وأكدت مصادر داخل المستشفى أن حالات الشفاء من فيروس كورونا انخفضت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.