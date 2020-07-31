إحالة 7 من الأطقم الطبية في المنوفية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

تفقدت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، والدكتور أسامة منصور مدير إدارة المستشفيات، ولجنة من مدير إدارة الجودة مدير إدارة مكافحة العدوى إدارة الصيدلة، إدارة التمريض، مستشفى قويسنا المركزي، وبركة السبع، والوحدة الصحية بابنهس قويسنا، والمركز الصحي في شبين الكوم.

ولاحظت خضر غياب طبيب وممرضة بمستشفى قويسنا، وغياب طبيب و3 تمريض بمستشفى بركة السبع، وغياب طبيب وحدة ابنهس، وجرى تحويلهم إلى الشؤون القانونية.

وأكدت خضر توالي الجولات المرورية على جميع مستشفيات ووحدات المحافظة؛ للتأكد من تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، أيام العطلات والإجازات.