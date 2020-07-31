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محمود مسلم

إزالة 9 حالات تعد على الأراضي في المنوفية خلال إجازة العيد

كتب:

إبراهيم الديهي
08:20 م | الجمعة 31 يوليو 2020
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

طالب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمتابعة المستمرة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتصدي لأي تعديات والإبلاغ عنها والتعامل الفوري معها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على هيبة الدولة. 

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع كل الجهات المعنية في شن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات، تأكيدا لهيبة الدولة واسترداد حق الشعب، حيث أزيلت حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 100 متر بعزبة غيط شبرا بالباجور عبارة عن بناء بالطوب اللبن والطين، كما أزيلت 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 363 مترا، و3 حالات على مساحة 550 مترا مربعا.

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