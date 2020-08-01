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صور.. غلق وتشميع أكبر ملاهي بالمنوفية لعملها أول أيام العيد

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إبراهيم الديهي
05:31 ص | السبت 01 أغسطس 2020
جانب من عملية الغلق

جانب من عملية الغلق

شن أشرف الليثى رئيس منوف بمحافظة المنوفية، رفقة نائبيه محمد الزرقانى وطارق أبو حطب، والتنسيق مع قسم الشرطة والرقابة التموينية وشركة الكهرباء وقسم الإشغالات برئاسة الحى، حملة مداهمة لأكبر مقر للملاهى بمدينة منوف والتى كانت تعمل فى أول أيام العيد.

ونجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، في إخراج المواطنين منها وفصل التيار الكهربائي، كما تم تشميع المكان واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مستأجر المكان بمعرفة كافة الجهات الرسمية.

يأتي هذا بناء على توجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بضرورة متابعة مدى الالتزام بتنفيذ قرار رئيس الوزراء بشأن غلق الملاهى والحدائق والمتنزهات ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

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