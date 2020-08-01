ضبط 2514 قضية تموينية خلال 48 ساعة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

· ضبط (2514) قضية تموينية متنوعة "خلال 48 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:

· ضبط قائد جرار زراعى أثناء سيره بدائرة مركز شرطة منوف (بمحافظة المنوفية) لتجميعه (6 طن "سكر تموينى مدعم من قِبل الدولة") مخصص ربطاً على البطاقات التموينية ومحظور تداوله بالأسواق.. قام المذكور بتجميعها لبيعها فى السوق السوادء، وقد قدرت بقيمة مالية "51000" جنيهاً.

· ضبط مالك مصنع لتعبة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة كرداسة (بمحافظة الجيزة) لحيازته (5,125 طن "أرز أبيض– سكر) معبأ داخل عبوات.

· ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج الحلويات بدائرة مركز شرطة منشية أبوعمر (بمحافظة الشرقية) لحيازته (3,900 طن "سكر حر- عسل جلوكوز") مجهولة المصدر.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

· ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القليوبية) لحيازته (1,500 طن "أسماك") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

· ضبط تاجر بسيارة حال سيره بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير (بمحافظة البحيرة) لتجميعه (2 طن "دقيق بلدى مدعم لبيعه فى السوق السوداء والحيلولة دون وصول الدعم لمستحقيه)، وقد قدرت بقيمة مالية بلغت (10900) جنيهاً.

· ضبط المدير المسئول عن ثلاجة ومخزن تابع لإحدى المطاعم بدائرة قسم شرطة إمبابة (بمحافظة الجيزة) لحيازته (5,400 طن سلع غذائية "مفروم لحوم- دهون حيوانية") .. غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

· ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "غير مرخصة" بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لحيازته (4,085 طن سلع غذائية "لحوم، كبدة، مفروم لحوم") بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

· ضبط مالك محل لتجارة الخردوات بدائرة مركز شرطة شبين الكوم (بمحافظة المنوفية) لحيازته (8300 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة، قطعة وجه بلاستيك، عبوة كحول") غير غير مطابقة للمواصفات القياسية والصحية، معرضاً صحة المواطنين وحياتهم للخطر.

· ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة قطع غيار السيارات بدائرة قسم شرطة قصر النيل (بمحافظة القاهرة) لحيازته عدد (4650 عبوة غيار سيارات) بدون مستندات "مجهولة المصدر"مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية –خلافاً للحقيقة، لإيهام جمهورالمستهلكين كونها أصلية ولتضلييل الجهات الرقابية عن ضبطه، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

· كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط عدد (331) قضية بإجمالى مضبوطات (12096) عبوة سجائر.

ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ اللحوم والمجمدات والسلع الغذائية بدائرة مركز شرطة طوخ.. لقيامه بتخزين كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (5900 كرتونة زبيب زنة الكرتونه 10 كيلو جرام بإجمالى 59 طن) غير صالحة للإستهلاك الآدمى وإعادة تعبئته وتدويره داخل عبوات أخرى وإثبات تواريخ صلاحية جديدة ممتدة لما بعد تاريخ الصلاحية وإعادة طرحه للبيع، مما يعد غشاً تجارياً وتدليساً على جمهور المستهلكين وضرراً على الصحة العامة بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة.

ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية "له معلومات جنائية").. لقيامه بإنشاء وإدارة مخزن ملح طعام "بدون ترخيص" وحيازته(50 طن ملح خشن) والذى يستخدم فى الأغراض الصناعية "مجهول المصدر" وبدون فواتير أومستندات وغير صالح للإستهلاك الآدمى، حيث يقوم بإعادة تدويره وطحنه وتعبئته فى عبوات مدون عليها علامات تجارية مقلدة ومزورة وبيعه للجمهور، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

· تم إتخاذ الإجراءات القانونية.