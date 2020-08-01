إزالة 240 حالة تعد على أراضي الدولة بالمحلة وإحالة المخالفين للنيابة

أعلن اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أن حملات الإزالات بمركز ومدينة المحلة الكبرى فضلا عن إحالة المخالفين للنيابات العسكرية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية بشأن متابعة تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (الرى والصرف - أوقاف - سكة حديد ) طبقا للموجة السادسة عشر.

وأسفرت خلال تلك الفترة عن تنفيذ إجمالي إزالة 240 حالة تعد على أملاك الصرف والري والسكة الحديد على مساحة 79200.5 متر تم تنفيذ منهم 238 حالة على أملاك الصرف والري على مساحة 78166.5 متر.

كما تضمنت 2 حالة على أملاك السكة الحديد بمساحة 1034 متر بالوحدات المحلية لقرى العامرية ومحلة أبوعلي، وميت الليت ومحلة حسن وشبرا بابل بنطاق قرى مركز المحلة.

كما نبه رئيس مجلس المدينة العمالية التنبيه على المواطنين بضرورة تقنين أوضاعهم خلال المرحلة القادمة.