بالمؤشرات والدلائل.. مصر خارج دائرة الأعلى خطورة لإصابات كورونا

"الدول عالية الخطورة في كورونا".. ذلك هو السبب الذي أعلنته دولة الكويت تفسيرا لقرارها بإلغاء الطيران التجاري مع 31 دولة من بينهم مصر، إذ جاء في بيانها أنه بناء على "تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة".

يأتي القرار الكويت باعتبار مصر من الدول عالية الخطورة، رغم أن مصر تشهد انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا على مدار الأسبوع الماضي، إذ سجلت مصر، يوم الخميس الماضي، : تسجيل 465 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و39 وفاة، وكنت أعداد التعافي 1121.

واستمرت أعداد الإصابات في مصر في الانخفاض يوميا، إذ تم تسجيل 409 إصابة جديدة بكوفيد-19، كذلك انخفضت أعداد الوفيات حيث شهد ذات اليوم تسجيل 35 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 37025 حالة في مصر.

وقبل يومين، خلال وقفة العيد الأضحى، سجلت مصر 401 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ويتم تأكيد شفاء المصابين في مصر طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

أمس، في أول أيام العيد الأضحى أكبر نسبة تعافي من كوفيد-19، خرج 1402 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 39638 حالة.

كذلك شهد أمس أيضا، انخفاضا ملحوظا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، إذ جرى تسجيل 321 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، بالإضافة لتسجيل 31 وفاة.

رغم أن قائمة دولة الكويت شهدت 31 دولة إلى جانب مصر "الهند - ايران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنغلاديش - الفلبين- سوريا - اسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - اندونيسيا - تشيلي - باكستان - لبنان - هونغ كونج - ايطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيجرو - جمهورية الدومنيكان – كوسوفو"، إلا أنها خلت من الولايات المتحدة الأمريكية أعلى دول العالم إصابة بفيروس كورونا، كذلك روسيا التي حلت في المركز الرابع للدول لأكثر إصابة كورونا، أو جنوب أفريقيا التي جاءت في المركز الخامس في العالم من حيث الإصابات، وفقا لمؤشر جامعة جون هوبكنز حول إصابات فيروس كورونا حوال العالم.

أستاذ فيروسات: الدول الأعلى خطورة هي التي تسجل زيادة يومية في أعداد الإصابات والوفيات

الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، أكد أن الدول الأكثر خطورة بفيروس كورونا هي التي تشهد يوميا زيادة في أعداد الإصابات والوفيات، بالإضافة إلى ضعف معدلات الإصابة، مشيرا إلى أنه لا ينغي أن تسجل يوميا انخفاضا في أعداد الإصابات وزيادة في معدلات التعافي وتكون من الدول عالية الخطورة.

وأضاف شاهين لـ"الوطن"، أن تسجيل مصر انخفاضا يوميا على مدار الأسبوع الماضي يعد دليلا على تجاوزها مرحلة الخطر في كورونا، نجاحها في السيطرة على الموقف، موضحا أن هناك بعض الدول في العالم تحولت إلى بؤرة لفيروس كورونا وتشهد يوميا زيادة كبيرة، أو تشهد انخفاضا لعد أيام ثم فقزه أخرى في أعداد الإصابات.

بينما قال الدكتور أحمد السنوي أخصائي الفيروسات، لـ"الوطن"، إن مصر على مدار الأيام الماضية شهدت انخفاضا كبيرا في أعداد الإصابات، كذلك جرى غلق عدة مستشفيات كانت مخصصة لاستقبال مصابي كورونا بعد شفاء جميع المرضي، مشيرا إلى أن كل هذا يعد دليلا فعليا على نجاح مصر في السيطرة على الفيروس، ولن تتجه لها أي دولة إلا بعد ضمان الشفاء التام والسيطرة الكاملة على الوضع.