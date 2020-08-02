حظر طيران مصر للكويت يحرم "وجيه" من إجازته بعد الغربة: ماشفتش أسرتي من سنة

بعد عناء عام من العمل في الغربة، حال قرار السلطات الكويتية بحظر الطيران التجاري مع 31 دولة من بينها مصر، دون تحقيق رغبته في زيارة أسرته خلال إجازته السنوية المعتادة، وزيارة قبر شقيقه الأكبر أحد شهداء القوات المسلحة خلال محاربته للتكفيريين.

"الدول عالية الخطورة في كورونا".. ذلك هو السبب الذي أعلنته دولة الكويت تفسيرا لقرارها بإلغاء الطيران التجاري مع 31 دولة من بينها مصر، إذ جاء في بيانها أنه بناء على "تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة".

أثار ذلك القرار مخاوف ينتظرها الشاب المصري أحمد علي وجيه، الذي يعمل محاسبا في دولة الكويت منذ 4 سنوات، للحصول على إجازته السنوية التي ينتظرها، والذي من المفترض أن يكون موعدها خلال الشهر المقبل، "خايف أنزل معرفش أرجع تاني وأخسر شغلي".

لذلك عزم الشاب الثلاثيني على تأجيل إجازته حتى تتضح الأمور، فكانت آخر زيارة لأسرته كانت خلال شهر أكتوبر من العام الماضي، ومن الفترض أن يجري إجراءات ترتيب إجازته التي موعدها الشهر المقبل، "مش أنا لوحدي اللي فكرت كده ناس كثيرة جدا"، حسب حديث وجيه لـ"الوطن".

يرغب وجيه في زيارة والدته ووالده اللذين لم يتمكنا من رؤيته منذ عام، كذلك كنت بظبط إجازتي أني أكون في مصر في ذكرى استشهاد شقيقي الأكبر النقيب إسلام، والتي من المقرر أن تكون في مطلع أكتوبر، "متعود أني أزوره في اليوم ده أنا والأسرة".

لم يقتصر الأمر على المصريين المقيمين داخل الكويت فقط، فهناك الكثير من المصريين الذين عادوا إلى مصر لقضاء إجازتهم، ولم يستطيعوا العودة إلى مصر بسبب كورونا، ليشكل هذا القرار عائقا جديد أمامهم، فلن يتمكنوا من العودة لفترة من الوقت بسبب هذا القرار، ما يتسبب في فقدانهم وظائفهم هناك، وفقا لـ وجيه.