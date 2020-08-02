اليوم الثاني لعيد الأضحى: استمرار غياب مظاهر الاحتفال.. والمجازر تواصل استقبال الأضاحي

خلت الشوارع والميادين الرئيسية فى المحافظات من مظاهر الاحتفال بالعيد لليوم الثانى على التوالى، وواصلت الأجهزة التنفيذية غلق الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل لمنع تجمع المواطنين تنفيذاً لقرارات رئيس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فيما استمرت المجازر فى استقبال المواطنين لليوم الثانى لذبح الأضاحى بالمجان.

وشهدت شوارع محافظتى القاهرة والجيزة هدوءاً تاماً فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، تزامناً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التى وضعتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتى تتمثل فى استمرار إغلاق جميع المتنزهات والحدائق العامة بمختلف محافظات مصر لمنع التجمعات نهائياً والحفاظ على التباعد الاجتماعى.

الأجهزة الأمنية تكثف تمركزها على كورنيش القاهرة لمنع التجمعات

وعلى كورنيش النيل وكوبرى قصر النيل، سادت حالة من الهدوء، وسط انتشار أمنى مكثف من قبل قوات الشرطة، حيث وضعت قوات الأمن حواجز حديدية على جانبى الطريق الذى شهد سيولة مرورية لقلة السيارات فى الاتجاهين، بهدف منع انتظار المارة على الكورنيش كما اعتادوا فى السنوات الماضية.

وفى محافظة الجيزة، شهدت شوارع المحافظة حركة قليلة من جانب المواطنين المحتفلين بعيد الأضحى، فعلى بعد خطوات من الباب الرئيسى لحديقة الحيوان التى كانت قبلة للعديد من المواطنين، اتخذت بعض الأسر المقاعد الخشبية مجلساً لهم ولأبنائهم، فيما افترش البعض الآخر أرض الحديقة الكائنة بالجزيرة الوسطى ومن حولهم طعامهم وبعض الألعاب الخاصة بأبنائهم، وأمام جامعة القاهرة حاول بعض الشباب الجلوس على الساحة الخضراء الموجودة وتشغيل بعض الأغانى الشعبية مع التقاط صور «سيلفى» معاً، فتوجه لهم على الفور عمال النظافة وطلبوا منهم الابتعاد عن الساحة، تنفيذاً لقرارات الحكومة بمنع التجمعات.

وفى القليوبية، سادت حالة من الهدوء، واختفى الزحام بمناطق الكورنيش والحدائق العامة فى بنها والقناطر الخيرية وشبرا، وخلت حدائق وكورنيش القناطر الخيرية من الزوار لليوم الثانى على التوالى، وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء فخر الدين العربى لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع كافة التجمعات والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات.

ووزعت مبادرة بنها لشبابها هدايا مجانية على المواطنين والأطفال والمارة بشوارع بنها وقال «أحمد شعلان»، مؤسس الحملة، إن المواطنين يعيشون ظرفاً استثنائياً بسبب غلق الأماكن العامة ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا الأمر الذى دفع شباب الحملة للتفكير فى مبادرة توزيع الهدايا لإدخال الفرحة ورسم البسمة على الشفاه فرحاً بالعيد، فيما انتشلت قوات الإنقاذ النهرى جثة طافية على مياه النيل فى القناطر الخيرية، وتبين أنها لشاب يدعى «عبدالله.ع.أ» 15 عاماً، من قرية البرادعة التابعة لمركز ومدينة القناطر، وبالفحص تبين أنه غرق أثناء الاستحمام بعزبة سليم بالقناطر، وتم تحرير المحضر اللازم، ونقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية تحت تصرف النيابة وتولت النيابة التحقيق.

وفى مطروح، علقت المحافظة لافتات على جميع الشواطئ مدوناً بها عبارة «الشواطئ مغلفة بقرار رئيس الوزراء» وسط تأمين مكثف من قوات الشرطة، وشهد الكورنيش هدوءاً تاماً لاختفاء الزوار كما خيم الصمت على حمام كليوباترا، وهضبة عجيبة ومتحف روميل، وشاطئ الغرام وصخرة ليلى مراد، وكأنها حزينة من غياب المظاهر الاحتفالية.

وفى أسيوط، خلت شوارع المدينة من المارة والمحتفلين بعيد الأضحى، وسط إجراءات أمنية مشددة لمنع المحتفلين من التزاحم فى الميادين والأماكن العامة، وشهدت الحدائق والنوادى العامة إغلاقاً كاملاً، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، غلق الحدائق والمتنزهات خلال إجازة عيد الأضحى والتشديد على استمرار تنفيذ القرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، ووجه إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتكون على تواصل مستمر مع غرف العمليات المركزية بالمراكز والأحياء لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل معها.

وأغلقت الأجهزة الأمنية فى سوهاج كورنيش النيل بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لليوم الثانى، كما أغلقت الحدائق والمتنزهات، ووضعت حواجز أمنية بطول كورنيش النيل كما نشرت العناصر الأمنية لمنع وجود المواطنين، خلال أيام العيد، وباشرت شرطة المسطحات عملها بمنع الرحلات النيلية والسباحة فى مياه النهر.

وغابت المظاهر الاحتفالية المعتادة عن شوارع بورسعيد بعد إغلاق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة التى تعتبر المتنفس الوحيد لأهالى المحافظة، واقتصرت مظاهر الاحتفال بالعيد على تبادل الزيارات المحدودة بين المواطنين وذبح الأضاحى، فيما حاول الأهالى نشر حالة من البهجة بين الأطفال بإطلاق مجموعة كبيرة من البالونات فى الهواء بشارع 23 يوليو ما خلق فرحة غامرة بين الأطفال والكبار على حد سواء.

وقال الدكتور عاطف أحمد، مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر، إن المجازر واصلت عملها فى ذبح الأضاحى بالمجان، وتم ذبح عدد من رؤوس الماشية للمؤسسات الخيرية والأهالى والخراف، لافتاً إلى أن المجازر مستمرة فى استقبال المواطنين الراغبين فى ذبح الأضاحى، طوال أيام العيد مجاناً، حفاظاً على البيئة ولضمان سلامة وجودة لحوم الأضحية بعد الكشف عليها من خلال أطباء متخصصين.

واستمر خلو شوارع وميادين محافظة كفر الشيخ، من مظاهر الاحتفال بالعيد وأغلقت الشواطئ بمدينة مصيف بلطيم وكثفت الأجهزة الأمنية من وجودها منعاً لدخول المواطنين إلى الشواطئ، كما أغلقت الحدائق وكورنيش النيل وخلت الشوارع من المارة، فيما استقبلت مجازر المحافظة الـ19 نحو 400 أضحية، جرى ذبحها للمواطنين مجاناً، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال عمليات ذبح الأضاحى، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال توزيع الأضاحى.