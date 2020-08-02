أمن الجيزة ينجح في ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى وملاحقة وضبط مرتكبيها .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (حاصل على معهد فنى صناعى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإستخدام السيارة ملكه فى ذلك النشاط ويحتفظ بداخلها على المبالغ المالية حصيلة نشاطه المُؤثم بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليه أثناء قيامــه بالتعامل خارج نطاق السوق المصرفى، وبحوزته مبالع مالية قدرها (461000 جنيه مصرى – 40000 دولار أمريكى)، وكذا (2) هاتف محمول "بفحصها تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المُؤثم.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه فى الإتجار بالنقد الأجنبى.