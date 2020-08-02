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محمود مسلم

خلال 24 ساعة .. 5 مليون جنيه حصيلة جرائم استغلال نفوذ وغسيل أموال

كتب:

الوطن
12:12 م | الأحد 02 أغسطس 2020
حملة أمنية

حملة أمنية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.. فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة .. حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (5) قضايا "تزوير أوراق رسمية – نصب سفريات – إستغلال نفوذ – كسب غير مشروع – توظيف أموال" مُتهم فيها عدد (6) أشخاص.. ضُبط فيها مستندياً أكثر من (5 مليون جنيه مصرى).

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