فتح باب التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الخميس المقبل

كشف السيد عطا المشرف على التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إتاحة الفرصة أمام طلاب الثانوية العامة و ما يعادلها من شهادات؛ لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020 حتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020، على أن يبدأ الموقع الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة؛ لتسجيل القدرات يوم الخميس المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري.

وأضاف أنّه لا تغيير في قواعد التنسيق للعام الجديد 2020-2021 عن العام الماضي، مؤكدا أنّها كما هي سواء كانت فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للطلاب أو الشهادات "المعادلة، العربية، والأجنبية"، أو القبول بالكليات أو غيرها من القواعد أو الطلاب المستثنين من قواعد التوزيع الجغرافي.

وأوضح عطا، لـ"الوطن"، أنّ المجلس الأعلى للجامعات استقر على استثناء الطلاب الأوائل من الثانوية العامة والدبلومات الفنية من قواعد التوزيع الجغرافي، بواقع 1500 طالب من الثانوية العامة مقسمة على الثلاث شعب بالتساوي "العلمية والأدبية والرياضية"، واستثناء الـ50 الأوائل من طلاب الدبلومات الفنية من التوزيع الجغرافي.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، واجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع تطبيق كل الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة في أثناء أداء هذه الاختبارات، حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات، في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة على الرابط التالي

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