ضبط أمين عهدة بجمعية أستهلاكية بعد اختلاس سلع تموينية بـ140 الف جنيه

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام والفساد الوظيفى.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام (أمين عهدة لفرع إحدى الجمعيات التعاونية الإستهلاكية بمحافظة الدقهلية) بإختلاس قيمة بضائع من عهدته، وذلك فى غضون الفترة من يناير 2016 حتى ديسمبر 2017، حيث قام المشار إليه بإستغلال موقعه الوظيفى وإختلاس مواد تموينية من عهدته المسلمة إليه لنفسه وعدم صرفها لمستحقيها، وذلك من خلال التلاعب فى دفاتر عهدة السلع التموينية الواردة له، وقد قدرت قيمتهما بمبلغ (142,195 جنيه مصرى "مائة وإثنان وأربعون ألف ومائة وخمسة وتسعون جنيه مصرى) مما أضر بأموال جهة عمله ، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة أجا، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.