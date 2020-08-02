عاجل.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي عودة الطيران بين البلدين

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، لمناقشة الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية.

جاء ذلك في إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقات المُميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين المُقيمين في كل منهما.

شكري والصباح يتفقان على ترك تحديد إجراءات عودة الطيران لوزيري الصحة بالبلدين

وأكّد وزير خارجية الكويت، خلال الاتصال، أنَّ قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة المقبلة.

واتفق الوزيران على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الاجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلاً لعملية التنقل والتواصل بين البلدين الشقيقين.