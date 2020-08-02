ضبط شخصين بالغربية لقيامهما بالنصب والإحتيال بالدقهلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من (ثلاثة مواطنين مقيمين بمحافظة الدقهلية)، بقيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم تجارة – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية) بالنصب والإحتيال عليهم، بزعم السفر لبعض الدول العربية وإيجاد فرص عمل لهم بها، والإستيلاء من الشاكيين على مبلغ (6 آلاف دولار أمريكى) كمقدم لمبلغ ( 15000 خمسة عشر ألف دولار أمريكى) وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وفى سياقٍ متصل واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من (ثلاثة مواطنين، مقيمين بمحافظة الغربية) بقيام (أحد الأشخاص - له ملعلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية) بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبلغ ( 100,000 جنيه) مقابل تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها وإعطائه عقود عمل وسمات دخول "مزورة" وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأنه تحصل على عقود العمل وسمات الدخول من أحد الأشخاص (صاحب شركة تنمية بشرية وإلحاق العمالة بالخارج "مغلقة حاليا "، كائنة بمنطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة "جارى ضبطه".