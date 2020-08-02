7 مستشفيات تسجل صفر إصابات بكورونا بالغربية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، تعافي 24 من فيروس كورونا المستجد، وذلك بمستشفيات الصدر والحميات بمراكز المحافظة.

وذكر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن غرفة العمليات والطوارئ بالمديرية رصدت تراجع نسب الإصابات ووصولها إلى صفر بالمئة، وذلك على مستوى أقسام العزل بـ7 مستشفيات حكومية بالمحافظة.

وأشاد وكيل وزاره الصحة بالغربية عن شكره العميق لأعضاء وجنود الجيش الأبيض من الأطباء وأخصائيات التمريض، لدورهم في رعاية المصابين ومصابي "كوفيد 19"، والمخالطين لهم.