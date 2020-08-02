رئيس التحرير

محمود مسلم

7 مستشفيات تسجل صفر إصابات بكورونا بالغربية

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
04:18 م | الأحد 02 أغسطس 2020
وكيل الصحه بالغربية :خروج ٢٤ مصاب و"صفر" إصابات بالعزل ب"٧" مستشفيات

وكيل الصحه بالغربية :خروج ٢٤ مصاب و"صفر" إصابات بالعزل ب"٧" مستشفيات

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، تعافي 24 من فيروس كورونا المستجد، وذلك بمستشفيات الصدر والحميات بمراكز المحافظة.

وذكر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن غرفة العمليات والطوارئ بالمديرية رصدت تراجع نسب الإصابات ووصولها إلى  صفر بالمئة، وذلك على مستوى أقسام العزل بـ7 مستشفيات حكومية بالمحافظة.

وأشاد وكيل وزاره الصحة بالغربية عن شكره العميق لأعضاء وجنود الجيش الأبيض من الأطباء وأخصائيات التمريض، لدورهم في رعاية المصابين ومصابي "كوفيد 19"، والمخالطين لهم.

 

اقرأ المزيد:

18 مجزرا تستقبل أضاحي المواطنين في الغربية

"الأورمان" توزع 50 ألف كيلو لحوم في الغربية

"صحة الغربية" ترفع حالة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى

500 جنيه "عيدية" من محافظ الغربية للأطفال الأيتام

"صحة الغربية" تعلن استعداداتها القصوى في عيد الأضحى

ضبط 11 مخالفة ذبح خارج المجازر في الغربية