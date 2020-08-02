المبادرة البرلمانية العربية: وزير الدفاع التركي يمارس البلطجة السياسية

قال جمال بو حسن، أمين عام المبادرة البرلمانية العربية، إن التصريحات الاستفزازية لوزير الدفاع التركي تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، ما هي إلا سلسلة من الحلقات التي يقوم بها النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "ten"، أن هذه التصريحات الاستفزازية وغير المسؤولة تضر بالعلاقات العربية- التركية، مثلما أضرت التدخلات التركية الاستفزازية والتدخلات التركية غير المسؤولة في الدول العربية مثل العراق وسوريا وليبيا.

وتابع، أن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ما هو إلا واجهة للرئيس التركي وهو يطبق ما يمليه عليه، مشددًا على أن الجيش التركي برئ من هذه التصريحات، وأن وزير الدفاع يمثل نفسه ونظام أردوغان الاستبدادي غير المسؤول، وهو يمارس البلطجة السياسية.