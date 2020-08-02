مصرع طفل سقط من سطح منزله بالمحلة

لقي طفل بمنطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى مصرعه، اليوم، إثر سقوطه من أعل سطح منزله أثناء لهوه، ما تسبب في إصابته بكسر بالجمجمة، ولفظ أنفاسه الأخيرة بمشرحة مستشفي المحلة العام.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من العقيد محمد فتحي مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى يفيد بمصرع حسن أحمد أبو العمايم، وعمره 3 سنوات، إثر سقوطه من سطح منزله.

وباشرت القيادات الأمنية دورها بالانتقال إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينه الأولية أن الطفل كان يلهو على سطح منزله، وانزلقت قدمه سهوًا، ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال، ولا توجد شبهه جنائية.

وخُصصت سيارة إسعاف لنقل جثة الطفل إلى مستشفى المحلة العام لاستخراج تصريح بدفنها، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الحادث.