إزالة 25 لافتة انتخابية مخالفة لمرشحي الشيوخ ببني سويف

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بني سويف، 25 لافتة انتخابية خاصة بمرشحي مجلس الشيوخ، لمخالفتها قواعد الدعاية والتراخيص التي أقرها محافظ الإقليم.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ببا برئاسة المحاسب هاني الجويلي، حملة على شوارع المركز، لمتابعة الالتزام بمجموعة من القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الدعاية والإعلانات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، والتي يتوجب على المرشحين الالتزام بمجموعة من القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الدعاية والإعلانات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، والتي يتوجب على المرشحين الالتزام بها وعدم مخالفتها طبقا لتوجيهات المحافظ.

وتضمنت الضوابط ضرورة الحصول على ترخيص من الوحدة المحلية المختصة لعمل الدعاية الانتخابية، على أن يُمنع منعًا باتًا الإعلان بأسلوب الملصقات "الأوراق اللاصقة"، والتي يصعب إزالتها لاحقا، أو الكتابة المباشرة على الجدران والأسوار، والاستعاضة عن ذلك بلافتات من الأقمشة أو البلاستيك أو الأوراق، ويشترط أن تكون المسافة بين اللافتة والتي تليها في نفس الاتجاه 20 مترًا على نفس الرصيف بالشوارع الرئيسية، و10 أمتار بالميادين الرئيسية والحيوية، على الا يقل ارتفاع اللافتة عن 3 أمتار من منسوب الرصيف، وألا تزيد المساحة الإجمالية للافتة عن 20 مترًا.

كما تضمنت القواعد أيضا حظر وضع أو تعليق اللافتات بعرض الطريق وتكون موزاية للرصيف، على أن يلتزم صاحب الترخيص من خلال إقرار وتعهد، برد الشيء لأصله وإصلاح أي تلفيات يمكن أن تنتج عن تعليق وتركيب تلك الإعلانات، علاوة على التزامه بإزالة اللافتات فور انتهاء مدة الترخيص.

يشار إلى تنافس 23 مرشحا للفوز بـ 3 مقاعد تم تخصيصها لمحافظة بني سويف في مجلس الشيوخ.