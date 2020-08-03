مصر للطیران تسير 19 رحلة تقل على متنها 1500 مسافر اليوم

تسير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران الناقل الوطني المصري، اليوم الإثنين، رحلاتها إلى 19 وجهة دولية تقل على متنهت 1500 مسافر من جنسيات مختلفة، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وكشفت الشركة، خلال بيان لها، أنها سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلي كل من «لندن -باريس - اسطنبول- كوبنهاجن - البحرين - الخرطوم - بيروت - نيروبي - أبوظبي» ورحلتين جويتين إلى «دبي وميلانو»، بالإضافة إلي رحلة داخلية الي كل من «الأقصر وأسوان» ورحلتين إلى «الغردقة» ورحلتين إلى «شرم الشيخ» ورحلات الشحن الجوي.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار*تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.